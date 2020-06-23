İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motora giren yılan, serviste tampon sökülerek çıkarıldı

Bingöl’de park halindeki otomobilin motor bölümüne girer yılan, serviste tampon sökülerek çıkartılabildi.

Bingöl'de park halindeki otomobilin motor bölümüne girer yılan, serviste tampon sökülerek çıkartılabildi.


Alınan bilgiler göre, Genç ilçesi Sait Göker Caddesinde 44 BT 556 plakalı otomobilini park eden sürücü Rahim Topluk, döndüğünde aracın motor kısmından sesler geldiğini duydu. Aracının kaput kısmını açan sürücü, motor kısmında bir yılanın olduğunu fark etti. Eldiven giyerek yılanı dışarı çıkartmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yılanı motor kısmından çıkartamayınca araç servise götürüldü.


Serviste aracın tamponu söküldü. Ardından yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.