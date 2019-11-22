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Motora sıkışan kedi kurtarıldı

Bingöl’de bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de bir aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kültür Kavşağı'nda park halindeki bir araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar motordan kedi sesi duydu. Bunun üzerine araç sahibi kaputu açarak motorda sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Kedi kurtarılamayınca durum Bingöl Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.

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