Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de motosiklet çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 gün önce merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, park halindeki motosiklet çalındı.Motosikletin çalındığını gören sahibi durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada çalınan motosiklet parçalanmış halde bir hurdacıda bulunurken, olaya karıştıkları tespit edilen F.K. ve U.B. tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.B. 18 yaşından küçük olduğu için serbest kaldı.