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Müftülük personeline uyuşturucu semineri

Bingöl’de müftülük personellerine yönelik ’Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele’ semineri verildi.

Bingöl'de müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün tarafından müftülük personellerine yönelik 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi. Seminerde Esergül tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı . Eğitim ve seminer çalışmasına Yeşilay Bingöl Şubesi de destek verdi.

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