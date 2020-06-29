İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhammed Delibaş yeniden Solhan Spor'da

Efeler Ligi takımlarından Solhan Spor, geçen sezon da kadrosunda yer verdiği Muhammed Delibaş’la yeni sezon için de anlaşma sağladı.

Efeler Ligi takımlarından Solhan Spor, geçen sezon da kadrosunda yer verdiği Muhammed Delibaş'la yeni sezon için de anlaşma sağladı.


Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Burak Hazırol'dan sonra ikinci iç transferini de gerçekleştirdi.Bu kapsamda kulüp Muhammed Delibaş'la yeni sezon için anlaşma sağladığını duyurdu.


Bugüne kadar 10'uncu transferlerini tamamladıklarını belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, “Efeler Ligi 2020-2021 sezonu hazırlıklarımız devam ediyor. Libero, pasör ve pasör çaprazı transferlerimizi tamamlamıştık. Diğer mevkiler için de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sezon başarımıza katkı sunan ekibimizden Burak Hazırol'dan sonra smaçör Muhammed Delibaş ile de anlaşarak ikinci iç transferimizi gerçekleştirdik"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.