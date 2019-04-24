Murat Nehri'nde Rafting Heyecanı

Bingöl'ün Genç ilçesinde "Spora Geç Kalma, Genç Kal" projesi kapsamında Murat Nehri'nde rafting yapılmaya başlandı.

Genç Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan arındırılması amacıyla "Spora Geç Kalma, Genç Kal" Projesi başlatıldı. Proje kapsamında rafting için iki ayrı ekip kurularak temel eğitimler verildi. Tunceli'de Munzur Çayı'nda temel eğitimlerini tamamlayan sporcular, Bingöl'de Murat Nehri'nde ilk ranfting heyecanını yaşadı.İlk raftinge Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bülbül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Dağ'da katıldı.

"İlk rafting bizleri mutlu etti"

Murat Nehri'nin rafting turizmine çok elverişli olduğunu belirten Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, "Murat Nehri'nde ilk defa rafting sporunun yapılması bizleri oldukça mutlu etti. Amacımız, rafting sporunu geliştirip Bingöl'ümüzü nehir sporlarında temsil edecek takımı oluşturmaktır. Bu vesileyle gençlerimizi raftinge yönlendirip kötü alışkanlıklardan da uzak durmalarını sağlayacağız. Bunların yanı sıra rafting sporuna çok elverişli olan Murat Nehrimizin ilerleyen zamanlarda turizme açılması ve burada şampiyonaların yapılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

"İlçemize farklı bir ilgi kazandıracak"

Genç için yeni bir ilgi alanı oluşturacak rafting sporunun geliştirilmesi ve yaygılaştırılması için gerekli desteği vereceklerini belirten İlçe Belediye Başksnı Mehmet Zeki Dirik ise: "Kaymakamımızın desteğiyle yakılan bu meşalenin her daim yanması ve gelecek yıllara ışık tutması için bize düşen ne varsa, Genç Belediyesi olarak imkanlar dahilinde desteğimizi sunacağız. Bu önemli aktiviteler gençlerimizi koruyacağı gibi ilçemize de farklı bir ilgi kazandıracaktır. Her yönüyle önemli bulduğumuz bu aktivitenin geliştirilmesi hususunda ayrı bir hassasiyetimiz olacak. Aktiviteyi gerçekleştiren ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum"ifadelerini kullandı.