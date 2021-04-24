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Nisan'ın sonu geldi, karla mücadele bitmedi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da Nisan başından itibaren yağışlar durdu. Yağışların durmasına rağmen ekiplerin karla mücadelesi ise bitmedi. İlçe de, Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin köy yollarını tamamen açmasının ardından mezralarda çalışma yaptığı belirtildi. Kaynarpınar köyünün 2 bin 500 rakımlı Kavakan mezrasının yolunu açmak için çalışmasını sürdüren ekiplerin yer yer 2 metre karla mücadele ettiği aktarıldı.


Ekiplerin zorlu mücadelesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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