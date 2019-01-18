O ilçede karneleri veliler aldı

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği ve soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çok öğrencinin karnesini velileri almak zorunda kaldı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının en çok yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise hava sıcaklığı eksi 15 derecelere kadar düştü. İlçede son 3 haftada yağan kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi nedeniyle öğrenciler sadece 2 gün okula gidebildi. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçede de yarı yıl tatili nedeniyle bugün de karneler dağıtıldı. Her ilde özellikle ilk okul öğrencileri aileleriyle karne alırken, Karlıova'da kar ve soğuk hava nedeniyle bir çok öğrenci okula gelemedi. Öğrencilerin yerine velileri okula giderek karneleri aldı.

Karın yanı sıra havanın da çok soğuk olduğunu belirten öğrenci velileri, bu yüzden karneleri almak için okula kendilerinin gittiğini söyledi.