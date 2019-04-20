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Öğrenciler, "40 Hadis" ezberledi

Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen yarışma kapsamında öğrenciler 40 Hadis ezberledi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen yarışma kapsamında öğrenciler 40 Hadis ezberledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Recep Tümen İmam Hatip Ortaokul'unda ortaokullar arası “40 Hadis Ezberleme” yarışması düzenlendi.Yarışmaya 8 okuldan 11 öğrenci katıldı. Programa Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, Eğitim-Birsen Başkanı Yunus Kava, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yarışmada öğrencilere, Hadislerin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı soruldu.


Jüri değerlendirmesi sonucunda Şehit Recep Tümen İmam Hatip Ortaokul'undan Muhammed Mahmud birinci olurken, Yayla YBO'dan İbrahim Olgun ikinci, Mevlana Ortaokulundan Yeliz Tezer ise üçüncü oldu. Öğrencilerin tamamına çeşitli ödüller verildi.


Yapılan yarışmanın anlamlı ve önemli olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinler, “40 Hadis gibi ezber yarışmasının yapılmış olması gerçekten örnek teşkil ediyor. Yarışma aslında sadece bir aracı, asıl mesele öğrencilerimizin bu hadisleri ezberleyip hayatlarına idrak etmeleridir. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimizin tamamı bunu en iyi şekilde teşkil ediyorlar"dedi.

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