Öğrenciler, arkeolojik kazıya katıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı bir köyde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına Müzeler Günü kapsamında katılan öğrenciler, önceden toprak altına gizlenen sahte eserleri bularak sistemi öğrenmeye çalıştı.

Müzeler Günü nedeniyle Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından Solhan ilçesine bağlı Murat Köyü Nurik Höyük 2'de yapılan arkeolojik kazı alanında Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu öğrencileri ağırlandı. Kazı alanına gelen öğrenciler, gerekli kıyafetleri giyip, ellerinde malzemeleri alarak bilgilendirme sonrası çalışmaya katıldı. Kazı çalışması yapan öğrencilerin arkeolojik kazının nasıl olduğunu ve sistemini öğretmek için önceden toprak altında saklanan sahte eserlere ulaşıp çıkarmaları da sağlandı.

Kazı çalışmasına katıldıklarını belirten okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şaban Yıldız, “Şuan Murat köyünde yapılan kazı çalışmasındayız. Bildiğiniz gibi bu hafta müzeler haftası. Bizde bu yüzden öğrencilerin bir deneyim yaşasınlar diye, yerinde görsünler, çalışmalar nasıl yapılıyor, ne zahmetlerle bu izler gün yüzüne çıkartılıyor kendileri tecrübe etsinler, tarihimizin kıymetini bilsinler. Tarih bilinci şuuru oluşsun bu gaye ile buradayız”dedi.

Kazıya katılan öğrencilerden Elif Kıyıcı ise, “Buraya merak ettiğim her şey için geldim. Önceden buraya gelen arkadaşlarım duygu ve düşüncelerimi onlarda biliyorlardır. Buraya gelmeyen arkadaşlarımın meraklarını gidermeleri için buraya gelmelerini tavsiye ediyorum.İlk başta çok heyecanlıydım merakımı giderdiğim için şuan hiç heyecanlı değilim. Bir şey bulursam çok mutlu olurum ama henüz hiç bir şey bulamadığım için biraz üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için özel bir program yaptıklarını anımsatan Elazığ Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Ziya Kılınç, "Üzerinde bulunduğumuz alan Nurik2 Höyüğü. Öğrencilerimize arkeolojik kazılar yaptırıyoruz. Daha önce müzede veya çevrede bulduğumuz, tedarik ettiğimiz, sahte eserleri toprak altına gömdük ve çocuklara kazı yaptırıp bu sahte eserlere ulaşmalarını sağlıyoruz. Yani arkeolojik kazının nasıl olduğunu sistemini öğretiyoruz. Bundaki amaçta şu çocuklarımıza eski eser bilincini aşılayabilmek, eski eser bilincini sevgisini verebilmektir. Belki de Bingöl'de ilk defa bizim başkanlığımızda bir arkeolojik kazı yapılıyor. Ben bu çalışmalardan çok mutluyum” diye konuştu.