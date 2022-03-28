Öğrenciler, Karlıova Kaymakamını ziyaret etti

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu İlkokul öğrencileri, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu İlkokulu öğrencileri, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir'i makamında ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Özdemir, kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Kaymakam Özdemir, “Bu anlamlı ziyaretinizden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Ali Yıldız, Aşağı Yağmurlu İlkokul Öğretmeni Emine Yılmaz'a ve minik ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette bulunan minik öğrenciler, Kaymakam Özdemir'e kendi yaptıkları hediyeyi taktim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.