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Öğrenciler oyuncaklarını paylaştı

Bingöl’de anasınıfı öğrencileri, oyuncaklarını başka bir köy okulundaki öğrencilerle paylaştı.

Bingöl'de anasınıfı öğrencileri, oyuncaklarını başka bir köy okulundaki öğrencilerle paylaştı.


Bingöl merkeze bağlı İMKB Sarıçiçek İlkokulu Anasınıfı öğrencileri örnek bir davranış sergiledi.Öğrenciler, öğretmenlerinin çağrısını üzerine evdeki kullanmadıkları oyuncaklarını okulda topladı. Ardından toplanan oyuncaklar merkeze bağlı İncesu İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara gönderildi.


Öğrencilerinin göstermiş olduğu davranışın örnek olması gerektiğini belirten öğretmenler, benzer sosyal etkinliklerin karşılıklı olarak devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

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