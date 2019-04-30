Öğrenciler, tarım amaçlı "Yapay Zeka" sistemini geliştirdi

Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri, tarım alanında kullanılması için yapay zeka sistemi geliştirdi, Türkiye genelinde derece aldı.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencileri danışman öğretmenlerinin desteği ile "Tarımda Fe.Y.Z Fenotipleme ve Yapay Zeka" projesini geliştirdi. Geliştirilen proje ile öğrenciler, ürünün tarla veya seraya ekilmesinden, hasat zamanına kadar otomatik takibini ve tahlilini yapmayı başardı.TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finallerinde Yazılım Dalında projeleriyle katılan öğrenciler Türkiye 2'incisi oldu.

Türkiye'nin tarım alanı açısından zengin bir ülke olduğunu belirten Bilişim Teknolojileri ve Proje Danışman Öğretmeni Ahmet Bağbars, projenin tarımda kullanılmasıyla verimin arttırılacağını aktardı.

Bağbars, “Yapay zeka kullanarak 5 modül halinde yeni dijital teknolojileri tarımda kullanmak istedik. Tabi proje öğrencilerimizin bende danışmanlık hizmeti verdim. Yeni gelişen teknolojilerin tarımda verimi arttırdığını araştırmalarımız sonucu özellikle Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde gördük. Ülkemiz de tarım ülkesi ve gelecekte bunu yeni nesil teknolojilerle harmanlayıp verimi arttırmaya, çiftçiye yardımcı olmaya çalışan bir prototip proje yapmış olduk”dedi.

“Öğrencilerimiz ve projemiz için destek bekliyoruz”

Projeye destek verilmesi için çağrıda bulunan Bağbars, “TÜBİTAK'a sunduğumuz bu proje, Türkiye genelinde ikinci olmaya hak kazandı. Projemize daha çok modüller ekleyerek geliştirmeyi düşünüyoruz. Projemizin prototip halinde kalmasını istemiyoruz ve öğrencilerimiz için destek bekliyoruz. Öğrencilerimize biz desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Fakat ekipman olarak eksiklerimizin tamamlanmasını çok istiyoruz, projemiz böyle kalmamalı diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yazılım mühendisliğini okumak istiyorum”

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Berat Koç ise, “Hedefim yazılım mühendisliğini okumak istiyorum. Çocuk yaştan itibaren bu hayalimdi. Liseye geldiğimde de danışman hocalarım sayesinde birçok şey öğrendim ve sonunda bu projeyi yaptık. Projemizi daha çok geliştirmek istiyoruz ve bu alanda ilerlemek istiyorum” şeklinde konuştu.