Öğrenciler tasarımını yapıyor, anneleri çantaya dönüştürüyor

Bingöl'de öğrencilerin okula getirdiği eski kıyafetler, tasarımlı olarak kesilerek anneleri tarafından bez çantaya dönüştürülüyor.

Merkeze bağlı Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulu'nda başlatılan ‘Doğa dostu okul' projesi kapsamında öğrenciler, Teknoloji ve Tasarım dersinde bez torba üretmeye başladı. Öğrenciler, aile bireylerini evde kullanmadığı eski kıyafet ve çeşitli bezleri ‘Doğa dostu okul' projesi kapsamında okula getiriyor. Okulda, Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni Beyhan Korkulutaş, koordinesinde eski kıyafetler üzerinde tasarım yapan öğrenciler, çanta olabilecek şekilde kesimini de gerçekleştiriyor. Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi'nin kurs hocası Rabia Koşan eşliğinde öğrencilerin anneleri, dikim yaparak çanta haline dönüştürüyor.

Amaçlarının poşet kullanımını en aza indirmek ve doğayı korumak olduğunu aktaran Okul Müdürü Saim Çakar, "Bu nedenle poşete alternatif olarak evde atıl durumunda olan babamızın ceketi, annemizin fistanı, abimizin kot pantolonu, ablamızın eteğinden bezden çanta üretiyoruz. Kısacası eski kıyafetlerden alışveriş çantası oluşturuyoruz. Bu çantaları oluştururken öğrencilerimiz ve ailelerinin sosyal bilincini oluşturmak istiyoruz. Aynı zaman öğrenci ve ailelerin birlikte hareket etmelerini, ortak ürün ortaya koymalarını arzu ediyoruz” dedi.

“Amacımız atık malzemeden bir şeyler üretebilmek”

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Beyhan Korkulutaş ise "Projemizin amacı çevreye zarar veren poşet kullanımını engellemek ve öğrencilerle birlikte toplumda farkındalık oluşturmak. Biz Teknoloji ve Tasarım dersinde sürekli olarak çeşitli projeler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle amacımız atık malzemeden bir şeyler üretebilmek. Burada öğrencilerimizin evde kullanmadıkları malzemelerden bez çanta üretiyoruz. Gündem konusu zaten bu. Biz de hem doğaya katkıda bulunmak hem de sağlıklı bir doğa oluşturmak için çevreye zarar vermeden kendi imkanlarımızla doğal yollardan çanta üretimine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geleceğe yeni bir dünya hazırlamak istediklerini dile getiren 5'inci sınıf öğrencisi Hayrunisa Kormalı da “Okulumuzda çok güzel projeler üretmeye çalışıyoruz ve bu projelerde çok eğleniyoruz. Projeleri yaparken el becerimizi gibi birçok faktör gelişiyor. Hepimiz mutlu oluyoruz. Bez torba yaparak hem doğaya hem de geleceğe yeni bir dünya hazırlıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin okulda çizip kestikleri bezlerin kurstaki anneleri tarafından bez çantaya dönüştürüldüğünü anımsatan Halk Eğitimi Merkezi Kurs Hocası Rabia Koşan ise “Burada hem dikiş hem de nakış yapıyoruz. Köydeki kadınları kursta kendileri için ve çocukları için çeşitli ürünler dikiyor. Çanta, elbise ve birçok ürün dikiyorlar. Okul müdürü bize çalışmayı bildirdi. Öğrencilerin buraya getirdikleri ürünleri hem anneleri hem de bizler dikiyoruz” diye bilgi verdi.