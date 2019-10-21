Öğrencilerden, ihtiyaç sahibi aileler için kermes

Bingöl'ün Solhan ilçesinde üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenledi.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık giysi ve maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi.

Kermes hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Çiğdem Çoban, “Öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında yaptığımız bir çalışma. Kendileri özellikle kermes yapmak istediler. Bu kermesten gelen gelirlerle tamamen Solhan'ın ihtiyaç sahibi ailelerine yardım amacıyla ulaştırılacaktır. Bu biraz imece usulü oldu. Öğrencilerimiz öncülüğünde Solhan'ın geneli katkı sağladı. Dolayısıyla bunun neticelerinin de güzel olacağını bekliyoruz.Hem ikinci el eşyaları hem de yemek ayarladık bunların gelirinin tamamı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak” dedi.

Kermesin açılışına, İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Doğu, Solhan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Yunus Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, öğretim elemanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.