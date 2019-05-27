Öğrencilerden, ihtiyaç sahiplerine yardım paketi

Bingöl'de ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla hazırladıkları yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Merkeze bağlı İMKB Gözeler Haraba İlkokulu öğrencileri,öğretmenlerinin desteğiyle ‘Bir muhtaç için biz de varız' sloganıyla harçlıklarını bir araya getirdi. Öğrencilerin harçlıklarıyla belirlenen 33 aile için yardım paketi hazırlandı. Hazırlanan yardım paketleri, öğrenci ve öğretmenler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırıldı.

Yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek ve paylaşmayı göstermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını aktaran öğrenciler, birlik beraberlik içerisinde hareket edildiği zaman sıkıntıların rahatlıkla aşıldığına inandıklarını söyledi.