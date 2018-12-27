İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden Yemen'e 15 bin lira yardım

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir okulda öğrencilerin çabasıyla toplanan 15 bin lira Yemen’e gönderildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir okulda öğrencilerin çabasıyla toplanan 15 bin lira Yemen'e gönderildi.


Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlköğretim Okulu'nda "Yerli Malımı Yemen ile Paylaşıyorum" sloganı ile yapılan etkinlikte 15 bin TL toplandı. Toplanan 15 bin lira, Okul Müdürü Ferhat Bayar tarafından İHH'nın görevlilerine teslim edildi. İHH tarafından ise Bayar'a, katkı veren öğretmen, öğrenci ve veliler adına plaket verildi.


Elde edilen gelirin okul idareci, öğretmen ve öğrenci velilerinin ortak kararı ile Yemen'e gönderildiğini belirten Okul Müdürü Bayar,katkı sunan herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.