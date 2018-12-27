Öğrencilerden Yemen'e 15 bin lira yardım

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir okulda öğrencilerin çabasıyla toplanan 15 bin lira Yemen'e gönderildi.

Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlköğretim Okulu'nda "Yerli Malımı Yemen ile Paylaşıyorum" sloganı ile yapılan etkinlikte 15 bin TL toplandı. Toplanan 15 bin lira, Okul Müdürü Ferhat Bayar tarafından İHH'nın görevlilerine teslim edildi. İHH tarafından ise Bayar'a, katkı veren öğretmen, öğrenci ve veliler adına plaket verildi.

Elde edilen gelirin okul idareci, öğretmen ve öğrenci velilerinin ortak kararı ile Yemen'e gönderildiğini belirten Okul Müdürü Bayar,katkı sunan herkese teşekkür etti.