Öğretmenler yazdı, gelirini de yetim ve öksüzlere bağışladı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Öğretmenler ve eğitimciler" ismiyle hazırlanıp baskısı yapılan kitabın geliri yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim masrafları için bağışlandı.

Solhan ilçesinde geçmiş yıllarda öğretmenlik yapmış ve şuan eğitimcilik hayatı devam edenlerin anılarından oluşan bir kitap hazırlandı. Baskı masrafları gönüllü olarak sponsor olan kişilerden karşılanan Dünden Bugüne ‘Solhan'daki Öğretmenler ve eğitimciler' kitabı tamamlanarak baskıdan çıktı. Solhan Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda kitabın tanıtımı için program düzenlendi. Programda kitabın gelirinin yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacağı da açıklandı.

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren proje koordinatörü Onur Çelik,"Solhan'da görev yapmış olan ve halen aktif olarak çalışan öğretmen ve eğitimcilerin bir arada bulunduğu bir biyografi, anı ve gerçek yaşanmış hikayeleri içeren bir kitap çalışmasıdır. Solhan'daki öğretmenleri ve eğitimcileri bir arada bulundurmak, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını insanlara aktarabilmek, eğitimci ve öğretmenlerin tecrübelerinin kalıcı bir hale getiren bir eserin faydalı olacağı düşünülerek yazılmıştır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı öğretmenlik mesleğine, bir nebze de olsa kifayet katabilmek, gerçek hayatta yaşanmış öğretmenlik anılarının tarihte kaybolmamasını sağlayarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve emekli olan, aktif çalışan öğretmenler ve eğitimcilerin tecrübelerinin aktarılması amaçlanmıştır. Eğitimcilerin ve öğretmenlerin hayatta ne tür zorluklarla karşılaştıklarını insanlarla paylaşmak ve yaşadıklarından ders çıkarmak temel hedef olarak gözlenmiştir. Kitabın yazarları önünde ceketimi iliklediğim, ülkemizin geleceğini yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden değerli eğitimcilere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu kitabın tüm maddi giderleri yerelden, sponsorlardan ve kitaba gönüllü olarak sponsor olan kişilerden karşılanmıştır. Kitaptan elde edilen bütün maddi gelirler, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim malzemelerine verilecektir”dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz ise, “Bu değerli eğitimcilerin anıları hatıraları bizim bundan sonraki genç nesillere bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Hatıralarda da şu vardı, bir sevgi, bir saygı, bir gayret, bir dokunuş insanları değişik yerlere götüreceğini gördük. İnşallah yeni nesil gençlerde bu tecrübeli idarecilerden örnek alarak yaşamları boyunca iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çok güzel bir proje inşallah bunun gibi güzel başka projelerle de tanışacağımızı düşünüyorum”ifadelerini kullandı.