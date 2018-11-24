"Okumak Mutluluktur" projesi öğrencileri sevindirdi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, eğitimci Yazar Zeynep Haşemi'nin başlattığı "Okumak Mutluluktur" projesi kapsamında öğrencilere kitap hediye etti.

Eğitimci Yazar Zeynep Haşemi'nin 3 yıl önce başlattığı "Okumak Mutluluktur" eğitim ve kültürel içerikli sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu kez Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki çocuklar sevindi. Haşemi'nin hayır severlerin desteğini alarak gönderdiği kitaplar, Adaklı Bölge ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine hediye edildi.

Amaçlarının 3 yıldır devam ettikleri projeyle çocuklara okumayı sevdirmek, yaymak ve doğru kaynaklarla onları beslemek olduğuna değinen Yazar Haşemi,"Doğru kaynak diyorum, çünkü kitaplarımız başta ahlaki , dini değerler ve kendi kültürümüzü içeren hikayeler barındırmaktadır. 'Okumak Mutluluktur' projemiz ömrüm var oldukça var olacak inşallah. Bu projede bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.