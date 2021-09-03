Ormanlık alanda çıkan yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Ardıçtepe köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel yönlendirilirken, 2 de itfaiye aracı sevk edildi. Ormanlık alandaki yangında bir depo kullanılamaz hale gelirken, alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.