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Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de otomobilin çaya uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bingöl'de otomobilin çaya uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Bingöl- Erzurum kara yolu Alatepe köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş Kayançiçek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metreden Göynük çayına uçtu. Devrilerek ters duran otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sürücü Kayançiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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