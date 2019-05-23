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Otomobil değil sanki kamyonet

Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadar da olmaz dedirtti.


Bingöl-Erzurum karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşlar, önlerinde gördükleri aşırı yüklü otomobili fark edince şaşkınlık yaşadı. Şehirler arası yolda giden otomobilin bagajından üzerine kadar her yerinin dolu olması dikkat çekti. Aşırı yüklü olan aracı görenler, otomobil değil sanki kamyonet yakıştırması da yaptı.


Erzurum plakalı otomobil, uzun süre şehirler arası trafikte yol alması hem kendilerinin hem de diğer araçta bulunanların canını tehlikeye atmış oldu.

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