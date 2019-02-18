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Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Bingöl’de bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Solhan Karayolu Çavuşlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan istikametine seyir halinde olan 34 FY 3646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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