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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Bingöl’de yoldan çıkıp takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de yoldan çıkıp takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Yado çeşmesi mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan 23 AAG 214 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.


Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İtfaiye ekipleri de, her ihtimale karşı araçta bulunan gaz bağlantısını devre dışı bıraktı.

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