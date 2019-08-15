Otomobil takla attı; 3 yaralı

Bingöl’de otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan Karayolu Şeref Meydanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Harun E. idaresindeki 13 AY 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada, araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.