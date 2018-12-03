Otomobil ters döndü:1 yaralı

Bingöl’de yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı.
Bingöl'de yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sabah saatlerinde Solhan ilçesi Arakonak beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D. idaresindeki 16 LLS 78 plakalı hafif ticari araç, Solhan-Muş yolunda seyir halindeyken gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta sürücü yaralandı.
Yaralı ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yarılı Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.