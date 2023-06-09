Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muş karayolu Belediye mevkiinde F.I.'nın kullandığı 06 EF 0049 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadına çarptı. Olayda yaralanan kadın, sağlık görevlilerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Aracın yayaya çapma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.