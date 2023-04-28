Bingöl'de düzenlenen öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde 'Bingöl Okuyor' projesi düzenlendi. Proje çerçevesinde öykü yazıp dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kitap okumanın ufku genişlettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, bu bağlamda yapılan tüm etkinliklerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Öğrencilerden yazdıkları eserlere ilişkin bilgi alan Engin, yarışmanın değerlendirmesini gerçekleştiren koordinatör okulun öğretmenlerine de teşekkür etti.