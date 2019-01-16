Özlüce barajı su ürünleri yetiştiriciliğine açıldı

Bingöl'de Özlüce Barajının su ürünleri yetiştiriciliğine açıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yapılan ön etüt ve fizibilite çalışması sonucunda Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazışmalar neticesinde Özlüce Baraj Gölünün 2. ve 3. bölgelerinin su ürünleri yetiştiriciliği için uygun olduğu sonucuna varıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır yaptığı açıklamada, “Su Ürünleri ihracatı ülkemiz ekonomisine 2017 yılı verilerine göre 3,2 milyar TL katkı sağlamıştır. 2023 yılı için hedeflenen su ürünleri ihracat rakamının 2 milyar dolar olduğu dikkate alındığında, ilimiz mevcut kaynakları ile bu pazarda söz sahibi olmaya adaydır. Hedeflenen ihracat rakamının da 2 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, kültür balıkçılığı ilimiz iç sularında yaygın bir şekilde yapılmaya başlandığında sadece Özlüce Baraj Gölü için ekonomimize yaklaşık 200 milyon liralık bir katma değer sağlayacağı ve bölgemiz için yeni bir istihdam alanı açacağı aşikardır. Mevcut su kaynaklarının bölgemizde alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yavru ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasite ve kalitede olduğu tespit edilmiş ve bu kaynak sularının yavru alabalık üretimine kazandırılıp, modern kuluçkahanelerde üretilen yavru alabalıkların menşeinin de Bingöl olması sektörün bu alanında da ilimizin söz sahibi olmasının önünü açacaktır. Bu kapsamda su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları ilimize bekliyoruz. İlimizde bulunan diğer baraj gölleri ve su kaynaklarında da çalışmalarımız devam etmektedir”dedi.