Rektör Çapak;" 18 bölüme öğrenci alımı onaylandı"

Dr. İbrahim Çapak,18 bölüme öğrenci alımının onaylandığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci sayısının 18 bini geçmesini beklediklerini ifade etti.

Dr. İbrahim Çapak, kentteki ulusal ve yerel medyanın temsilcileri ile bir araya geldi.

Üniversitenin hayata geçirdiği ve geçirilmesi planlanan projeler başta olmak üzere ilk defa öğrenci alacak mevcut, açılan yeni programlar, devam eden inşaatlar, pilot üniversitede gelinen son durum ile kültürel ve sanatsal etkinlikler hakkında bilgi verildi.

2019 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Açılan programlarımızın çoğu nitelikli programlar. Bingöl Üniversitesi her geçen gün daha nitelikli ve daha donanımlı bir üniversite oluyor. Bölgemizde 2006 sonrası kurulan üniversiteler arasında bir numara olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

18 bölüme öğrenci alımlarının onaylandığına değinen Rektör Çapak, “Bingöl Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifi Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenip 18 mevcut program ve bölüme 2019 YKS'de öğrenci alınması uygun görüldü. 18 yeni bölüme 660 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Öğrenci alacak yeni bölüm ve programlar 2018 YKS tercih kılavuzunda yerini alacak. Toplamda 660 kontenjana sahip olan bölümlere ilk defa öğrenci alınması üniversitemiz için yeni bir güç katmış olacak. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilerek bölgesel kalkınma alanında toplumsal faydaya dönük bilim üreten, ürettiği projelerle topluma dokunan üniversitemiz, Bingöl'e ve bölgeye katkı sunmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor”ifadelerini kullandı.