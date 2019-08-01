Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz, birlikte çalışarak daha üst sıralara taşımalıyız"”

Dr. İbrahim Çapak," Üniversitemiz çok iyi bir yerde. Özellikle 2007 sonrası kurulan üniversiteler arasında en iyilerden biri. Birlikte çalışarak ve üniversitemizi sahiplenerek onu daha üst sıralara taşımalıyız"dedi.

BÜ ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2017 yılında kalite çalışmaları çerçevesinde başlatılan işbirliği kapsamında verilen eğitim ve programların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda TS EN ISO 9001 Belgesi alma süreci kapsamında Üst Yönetim İç Tetkik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kalite sürecinin bir yol olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bu yolculukta karşımıza çıkan eksiklikleri giderip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz, üniversitemizi her daim daha ileriye taşımaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktır. Bunu her bir çalışma arkadaşımızın desteği ile sağlayacağız. Bingöl Üniversitesi çok iyi bir yerde. Özellikle 2007 sonrası kurulan üniversiteler arasında en iyilerden biri. Birlikte çalışarak ve üniversitemizi sahiplenerek onu daha üst sıralara taşımalıyız. Kalite sürecini TS EN ISO 9001 Belgesini almak bir kurum için çok önemlidir. Özellikle kurumsallaşma açısından da bu süreci çok değerli buluyorum. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıyla birlikte gelen yenilikleri öğrenip ve bu yeniliklere uyum sağlayarak TS EN ISO 9001 Belgesini üniversitemize kazandıracağız” diye konuştu.

Kalite Yönetimi Birim Koordinatörü Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu ise, “Kalite yönetim sistemi kapsamında yapılmakta olan ISO 9001 belgelendirme başvurusu, Kalite Belgesi ile belgelendirilip, kurumun tüm yazışmalarında TSE damgası yer alacağı için üniversitemizin şimdiye kadarki en önemli kalite süreci olarak karşımıza çıkmaktadır” diye bilgi verdi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. İ. Yasin Erdoğan, Kalite Yönetimi Birim Koordinatörü Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu, kalite yönetim birimi, akademisyenler ve idari birim amirleri katıldı.