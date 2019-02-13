Rektör Çapak, “Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri İçin YÖK'e Başvurumuzu Yaptık”

Dr.İbrahim Çapak, “Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri için YÖK'e başvuruları yaptıklarını söyledi.

BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl'de faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Hakan Olgun, Prof. Dr. Ramazan Solmaz'ın da eşlik ettiği basın toplantısında, Bingöl Üniversitesi'nde hayata geçirilmiş ve geçirilmesi planlanan projeler konusunda bilgi verildi.

Bingöl Üniversitesi'ni daha ileriye taşımak için tüm gayretleri ile çalıştıklarını belirten Prof. Dr. İbrahim Çapak, yenilikçi, araştıran, toplumsal sorumluluk üstlenen, bölgesel kalkınmaya önem veren ve en önemlisi toplumsal faydaya dönük bilim üreten bir üniversite olduklarını ifade etti.

Daha önce Adalet Bölümü'nün Hukuk Fakültesi'ne, Eczane Hizmetleri Bölümü'nün de Eczacılık Fakültesi'ne dönüştürülmesi için alt yapı çalışmalarına başladıklarını anımsatan Prof. Dr. Çapak, Hukuk ve Eczacılık Fakültesi'nin kurulması için senato kararı aldıklarını ve bu iki fakültenin açılması için YÖK'e başvuru yaptıklarını aktardı.

Konuşmasını sürdüren Rektör Çapak, “Her iki fakültenin de Bingöl'de kurulacağına inanıyoruz. Bingöllülerin de bu iki fakülteyi hak ettiğini düşünüyorum. Eczacılık Fakültesi bizim endemik bitkiler ve pilot üniversiteler açısından da çok önemli olur. Bingölümüz bu iki fakülteyi de hak ediyor. Ayrıca Turizm Fakültesi için de altyapı çalışmalarına başladık. Turizm ve Otelcilik, Turist Rehberliği ile Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümlerimiz mevcut zaten. Bu fakültemiz için olumlu sonuç alırsak Bingöl için çok faydalı olur” dedi.

2018 ve 2019'da 30'dan fazla bölüm açtık

2018 yılının ikinci yarısı ve 2019 yılının ilk ayında Bingöl Üniversitesi bünyesinde 30'dan fazla bölüm ve program açıldığına dikkat çeken Çapak, açılan yeni bölümler, bu yıl alınan ve önümüzdeki yıl öğrenci alınacak yeni bölümlerle çok daha güçlü bir üniversite olduklarını kaydetti.

Üniversitede 605 öğretim elemanı, 319 idari personeli, 123 sürekli işçi, 28 tarım İşçisi, 82 güvenlik personeli, 15 bine yakın öğrencisi ve 13 bin 710 mezunu ile büyük bir aile olduğuna da değinen Çapak; “Pilot Üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi'nde saha çalışmalarına başlanan projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bingöl için toplumsal faydaya dönüşecek projelerin her birinin Bingöl'e büyük katkı yapması, en büyük hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda hazırlanan projelerimiz Bingöl Üniversitesi'ne, Bingöl'e ve bölgeye çok şey katacaktır. Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilmemiz bizim için çok kıymetli. Her bir projenin Bingöl'ümüze ve ülkemize maksimum fayda getirmesini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Yakın zamanda yeni bir proje ilanına çıktık. Proje başlıklarını belirledik. Bu proje başlıklarımız tamamlayıcı başlıklardır” diye konuştu.