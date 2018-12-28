Sağlık ekipleri, 5 vakaya müdahale etti

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde mahsur kalan hastalara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis Ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) müdahale ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, Adaklı ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan bir vatandaşın Komuta Kontrol Merkezini aradığını ve ekiplerin yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 6 saatlik çalışmanın ardından hastayı ilçe devlet hastanesine yetiştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamanın devamında, “Yine aynı gün Solhan Kırık Köyü Otluca Mezrasında ikamet eden ve Hipertansiyon ön tanısı konan bir vatandaşımız için ekiplerimiz seferber oldu. Yoğun kar ve tipi dolayısı ile 1 saatlik yürüme ile hastamıza ulaşan ekiplerimiz, ilk müdahalenin ardından hastayı Solhan Devlet Hastanesine kaldırmıştır. Yoğun kar yağışının devam ettiği ve tipinin geçit vermediği dün de ekiplerimiz hasta kurtarma operasyonlarını sürdürdü. Karlıova bölgesinde hasta kurtarmaya giden ekiplerimiz, yolda kaza yapan vatandaşlarımızın da imdadına yetişti. Kaza yaparak yol kenarına kayan aracın içinde bulunan vatandaşlarımıza ilk yardımı yaparak, yol kenarındaki kara saplanan araçlarını yola çıkardı. Karlıova Karlıca Köyünde ikamet eden ve yüksek ateşi olan 2 aylık bebek için yakınları Komuta Kontrol Merkezimizi aramışlardır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce yolun kapalı olduğu paydaş kurumlarla paylaşılmış, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE Ekiplerimiz, Tam Paletli Ambulansla 3 saatlik çalışmayla Karlıca Köyüne ulaşmış, burada ilk müdahaleyi yapan ekiplerimiz hastayı Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırmıştır. Karlıova Yukarı Yağmurlu Köyünde ikamet eden, daha önce Elazığ Fırat Üniversitesinde ameliyat olan ve şu an genel durumu kötü olan bir vatandaşımız, Komuta Kontrol Merkezimizi aramış, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE Ekiplerimiz yoğun çaba harcamış, 3,5 saattir hastaya ulaşmış, burada ilk müdahaleyi yapan ekiplerimiz hastayı Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırmıştır” ifadelerine yer verildi.

Acil 112 ve UMKE Ekiplerinin 1 tam paletli, 5 yarım paletli, 1 çekici, 2 UMKE Kurtarma Aracı, 7 adet 4x4, 25 adet 4x2 araç ve toplam 264 personelle 7/24 görev başında olduğu bildirildi.