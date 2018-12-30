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Sağlık ekipleri, kürekle yol açıp hastaya ulaştı

Bingöl’de ateşi yükselen çocuğa sağlık ekipleri, karı küreklerle açarak ulaşıp, hastaneye yetiştirdi.

Bingöl'de ateşi yükselen çocuğa sağlık ekipleri, karı küreklerle açarak ulaşıp, hastaneye yetiştirdi.


Bingöl'de etkili olan kar yağışı hastalara zor anlar yaşatıyor. Merkeze bağlı Sudüğünü köyünde ateşi yükselen Caner Barunduk'un (11) ailesi, küçük çocuğun ateşini düşüremeyince 112 sağlık ekiplerine haber verdi.


Köye giden ekipler, yer yer kar kalınlığının 30 santime kadar ulaştığı yolda ambulansla zaman zaman zor anlar yaşadı. Hastaya ulaşmak için köy bazı noktaları küreklerle açan sağlık görevlileri köydeki eve ulaştı.


Hastaya evinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk Bingöl hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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