Sağlık Müdürü Gündoğdu:"2019 yılında bebek ölümleri Bingöl'de Türkiye ortalamasının altına düşürüldü"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Yeni Doğan Canlandırma” programı kapsamında 17-19 Aralık tarihleri arasında kentteki 25 sağlık personeline çeşitli eğitimler verildi. Eğitimin ardından sağlık personellerine sertifikaları verildi.

Verilen eğitimlerle bebek ölüm sayılarında ciddi bir iyileşme olmasını beklediklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu," Gerçekleşen bebek ölümlerini incelemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla ilimizde aile hekimlerine yönelik tekrarlayan periyotlarla eğitimler düzenleniyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgili problem yaşayabileceği düşünülen gebelere yönelik misafir anne programı kapsamında barınma hizmeti sağlanıyor.Yeni doğan bebeklerin bakımlarının güncellenen mevcut bilgiler ışığında eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için ilimizde görev yapan sağlık personellerine yönelik yeni doğan canlandırma programı eğitiminin veriliyor.Acil durumlarda daha hızlı hareket edebilmek ve acil duruma etkin bir şekilde müdahale edebilmek için ilimizin risk haritasının belirlenmesi gibi bir dizi sağlık eğitimi verildi” dedi.

Bingöl'de bebek ölüm oranının 2016 yılında yüksek olduğunu ancak verilen eğitimler neticesinde bu oranının 2019 yılı itibariyle Türkiye ortalamasının altına düştüğünü dile getiren Gündoğdu, “Amacımız, ilimiz genelinde yeni doğan ölümleri ile ilgili önlenebilir ölümlerin asgari seviyeye indirilmesidir. 1998 yılından itibaren yürütülmekte olan NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) ile bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla, doğumda bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedeflenmektedir. İlimizde bebek ölümleri yapılan önemli çalışmalar ve sağlık çalışanlarımızın gayretleri ile önceki yıllara göre büyük oranlarda azalmıştır. 2016 yılındaki yüksek olan bebek ölümleri de önemli çalışmalarla 2019 yılında Türkiye ortalamasının altına düşürülmüştür. Amacımız önlenebilir bebek ölümlerinde yüzde 7'nin altına düşürmektir"diye konuştu.