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Sağlıkçılardan vatandaşlara destekleri için alkışlı teşekkür

Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlıkçılara teşekkür amaçlı 2 gündür balkonlara çıkan vatandaşlara, Bingöl’deki sağlıkçılardan alkışlı teşekkür geldi.

Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlıkçılara teşekkür amaçlı 2 gündür balkonlara çıkan vatandaşlara, Bingöl'deki sağlıkçılardan alkışlı teşekkür geldi.


Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler bir bir uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte önemli görevin düştüğü sağlık çalışanları da fedakarca çalışmasını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine 2 gündür balkonlara çıkan vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına manevi destek veriyor. Bingöl'de de vatandaşlar aynı şekilde sağlık çalışanlarına destek verirken, Solhan ilçesinde 112 Acil Komuta Merkezinde görevli sağlık personellerinden karşı teşekkür geldi.


İlçede sağlık çalışanları verilen desteklere teşekkür ederek, korona virüsüne karşı bu süreçte mümkün olmadığınca dışarı çıkılmamasını ve hijyen kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu. Daha sonra sağlık çalışanları kendilerine verilen alkışlı desteğe, alkışlarla karşılık verdi.

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