Sağlıkçıların bir kulağı ezan sesinde, bir kulağı da telsizde

Bingöl'de, her dönem görevlerini fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, Ramazan ayında da bazen iftarını açmadan bazen de iftar anında içtikleri bir bardak suyun ardından gelen ihbarla hızlı bir şekilde hastaların imdadına koşuyor.

Pandemi döneminde görevlerini fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, Ramazan ayında da fedakarlıklarını gösteriyor. Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli sağlıkçılar, iftarda bir kulağı ezanda bir kulağı da telsizde oruç açıyor. Bazen iftardan kısa bir süre önce bazen de ezan okunur okunmaz telsizden gelen vaka ihbarıyla çıkış yapan sağlık görevlileri, orucunu açamadan vatandaşın imdadına koşuyor.

Kent genelinde 19 istasyonda 285 personelle hizmet verdiklerini belirten Bingöl İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylas, asılsız ihbarların yapılmaması çağrısında bulundu. Baylas, "Merkezde 6, ilçelerde 13 olmak üzere toplamda 19 istasyon ve 285 personelimizle hizmet vermekteyiz. Malumunuz mübarek Ramazan ayındayız ve personellerimiz zor şartlar altında çalışmakta. Bazen iftarını açamadan hizmet vermekteler, bazen sadece su içip vakaya çıkış yapmak zorundalar. Hatta bazen personellerimiz sahur yapamadan vakaya çıkıp, orucunu sahursuz bir şekilde devam ettiriyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlarla lütfen sağlık çalışanlarımızı meşgul etmesinler” dedi.

"Ezandan 1,5 saat sonra yemek yediğimiz oluyor"

Sahur yapamadan oruç tuttukları günler olduğunu aktaran 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli ambulans sürücüsü Muhammed Çetkin ise "Ramazan ayında bu işin en büyük zorluğu da yeri geliyor iftardan 5 dakika önce hastamız oluyor ve çıkmak zorundayız. Bazen çıktıktan hemen sonra üstüne bir daha hasta çıkınca 1 saat, 1,5 saat sonra oturup yemeğimizi yiyebiliyoruz. İftarımızı 1,5 saat sonra açabiliyoruz. Aynı şekilde sahurda da geciktiğimiz çok oluyor, sahur yapmadan oruç tuttuğumuz da oluyor. İşimiz zor ama insanlarımızdan anlayış bekliyoruz. Çoğu bize karşı anlayışlı ama bazen hasta yakınları tepkili oluyor, anlayışlı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.