Salep soğanı toplayan kişilere 1 milyon 221 bin lira ceza kesildi

Bingöl'de endemik bir tür olan salep soğanı toplayan ve ticaretini yapan 5 şahsa, 1 milyon 221 bin 575 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ‘Nesli Tükenmekte Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Korunması'na yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, nesli koruma altında ve endemik bir tür olan Salep Soğanı bitkisinin yasadışı olarak toplandığı ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Merkez ilçe kırsalında icra edilen faaliyet esnasında durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde çuval içerisinde nesli tükenmekte olan 5 bin 338 adet toplam 48 bin 340 kg Salep Soğanı bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verilmiş olup, şüpheli M.B., A.Y., M.B., C.K. ve M.Ş.B. isimli şahıslar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda toplamda 1 milyon 221 bin 575 TL para cezası kesilmiştir. Ele geçirilen salep soğanı bitkilerinin neslinin korunması amacıyla tekrardan doğaya ekileceği öğrenilmiştir” denildi.