Sanayi bölgesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Bingöl'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya atıklarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Genç yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı mobilya atıklarının bulunduğu yerde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.