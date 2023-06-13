SAR ekibi, yeni gönüllülere kamplı eğitim verdi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde günlerce bölgede arama ve kurtarma çalışmalarında yer alan Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekibi, gönüllülere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Ekibe gönüllü olarak katılım sağlayan 48 kişi için Bingöl-Solhan Karayolu üzerinde bulunan Gülbahar Barajı'nda 3 günlük kamplı eğitim yapıldı.

Eğitimde enkaza giriş teknikleri, doğada arama kurtarma, yangın ve ilk yardım eğitimleri verildiğini aktaran Bingöl SAR Arama ve Kurtarma temsilcisi Ömer Alan, “SAR Bingöl ekibi profesyonel eğitimcileri ile yeni gönüllülerine eğitim vermeye devam ediyor. 9-10-11 Haziran tarihlerinde Gülbahar barajında kamplı eğitimde enkaza giriş teknikleri, doğada arama kurtarma, yangın ve ilk yardım eğitimi verildi. 48 kişilik katılım ile kamp başarılı bir şekilde sonlandırıldı. Periyodik olarak iç eğitimlerimiz devam edecek” dedi.