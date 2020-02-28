İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Astsubay Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi

Suriye’de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü’nün naaşı Bingöl’e getirildi.

Suriye'de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit düşen Mehmetçiklerden biri olan Bingöllü Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün (25) naaşı askeri uçakla Bingöl Havalimanına getirildi. Burada şehidin naaşını babası Ramazan ve Annesi Süphan Ögütcü'nün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve silah arkadaşları karşıladı.


Şehidin naaşı yarın öğle namazına müteakip defnedilmek üzere Karlıova ilçesine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.