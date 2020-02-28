Şehit Astsubay Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi

Suriye'de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit düşen Mehmetçiklerden biri olan Bingöllü Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün (25) naaşı askeri uçakla Bingöl Havalimanına getirildi. Burada şehidin naaşını babası Ramazan ve Annesi Süphan Ögütcü'nün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve silah arkadaşları karşıladı.

Şehidin naaşı yarın öğle namazına müteakip defnedilmek üzere Karlıova ilçesine gönderildi.