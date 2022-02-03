Şehit güvenlik korucusu, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Güvenlik Korucusu Yüksel Arlı, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Güvenlik Korucusu Yüksel Arlı, Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus mezrasında çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Şehit Yüksel Arlı, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen program ile anıldı. İlçe Müftülüğünde görevli vaizler tarafından okunan Mevlid-i Şerif sonrasında dualar edildi. Programa, İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Celal Türkyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir ve kurum müdürleri katıldı.

Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, “Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi bulunmaktadır. Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak şehitlerimizin şehadet yıl dönümlerinde kurumlarla iş birliği çerçevesinde aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerinin yanlarında olmaya, acılarını paylaşmaya gönüllerine dokunmaya gayret sarf ediyoruz. 02 Şubat 2020 tarihine görev ve sorumluluk alanında çığ düşmesi sonucu şehit olan aziz şehidimiz Yüksel Arlı'nın bizlere emaneti olan ailesine ziyaret düzenledik. İlçe müftümüz Mevlid-i Şerif okudu. Aziz şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için dualar okundu" dedi.