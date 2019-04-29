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Şehit polis Kubilay Karaman'ın anısına fidanlık oluşturuldu

Bingöl’de bir okulda Şehit Polis Memuru Kubilay Karaman’ın anısına fidanlık oluşturuldu.

Bingöl'de bir okulda Şehit Polis Memuru Kubilay Karaman'ın anısına fidanlık oluşturuldu.


Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde, 25 Nisan 2018 tarihinde Mardin'de şehit olan Polis memuru Kubilay Karaman'ın anısına fidanlık oluşturuldu. Fidanlık oluşturulması nedeniyle okul bahçesinde program yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Daha sonra öğrencilerle birlikte katılımcılar fidan dikti.


Öğrenciler ile birlikte fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Başta bugün anısına fidanlık oluşturduğumuz Şehit Polis Memurumuz Kubilay Karaman olmak üzere tüm şehit polis ve askerlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların aziz hatırasını yaşatmak üzere bugün fidanlarımızı dikiyoruz. Bu fidanlar onların aziz hatırasını temsil edecek. Tüm yüreğimizle dualarımızla polisimizin, ordumuzun yanındayız. Onlar her ne kadar toprağa düşmüş gibi görülse de onlar bizim yüreğimizde ilelebet yaşayacaklardır"dedi.

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