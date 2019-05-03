Sele kapılıp ölen çocuğun ablası son anda kurtulmuş

Bingöl'de dere yatağının taşması sonucu hayvanlarını kurtarmak isterken sele kapılan ve hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ceylan'ı kurtarmak için ablasının da suya atladığı ve diğer kardeşinin uzattığı çalıya tutunarak hayatta kaldığı öğrenildi.

Olay, Genç ilçesi Büyükçağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abla Aysel ile kardeşleri Ceylan (15) ve Ramazan Yakti (13) hayvanları otlatmaya götürdü. Dönüş yolunda yoğun yağışla birlikte dere yatağı taşarak sel oluştu. Hayvanların suya girdiğini gören Ceylan önlerine geçince dengesini kaybederek düştüğü dere yatağında sele kapıldı. Kardeşinin sele kapıldığını gören abla Aysel de kurtarmak için kendini suya attı. Bu sırada sel suları Ceylan'ı alarak götürdü. Ceylan gözden kaybolurken, boğulmak üzere olan Aysel ise kardeşi Ramazan'ın uzattığı çalıya tutunarak kurtuldu.

Kardeşlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı aramada bu sabah saat 7.15 sıralarında Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinden alınan cenaze hastane morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan işlemlerin ardından aile, Ceylan'ın cansız bedenini alarak defnetmek üzere köye götürdü.