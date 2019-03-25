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Sepet ters dönmesi ile yaralanan işçilerden 2'sinin tedavisi sürüyor

Bingöl’de elektrik firmasına ait vincin sepetinin ters dönmesiyle 6 metreden düşen 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bingöl'de elektrik firmasına ait vincin sepetinin ters dönmesiyle 6 metreden düşen 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayda yaralanan bir kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.


Olay, önceki gün Merkez Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ çalışanları, bakım onarım yapmak için sepetli vinçle direğine çıktı. Bu sırada vincin sepetinin ters dönmesiyle sepette bulunan 2 işçi, 6 metre yükseklikten başka bir çalışanın üzerine düştü. Olayda 3 işçi de yaralanarak Bingöl ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.


Yaralanan işçilerden 1'nin taburcu edildiği öğrenildi. Yaralanan Elazığ ve Bingöl'deki hastanelere sevk edilen 2 işçinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

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