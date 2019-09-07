Servis sürücülerine eğitim verildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

2019-2020 Eğitim öğretim yılında ilçede taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servis taşımacılığı yapacak şoförlere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekibi iş birliğinde 2 günlük seminer düzenlendi.

Seminerde taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmenliği, okul servis araçları hizmet yönetmenliği, temel ilkyardım, karayolları trafik kanunu ve trafik kuralları ile ilgili konular aktarıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Gazi Hakim Behçet Tufan Turan Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2 günlük eğitime, 71 servis şoförü katıldığı bildirildi.