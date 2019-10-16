İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.


Olay, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. idaresindeki 23 AAF 125 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.Ancak otomobil, kullanılmaz hala geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.