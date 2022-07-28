Sıcaklıklara karşı uyaran Başhekim Gengörü, "Sıvı kaybına çok dikkat etmemiz, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor"

Bingöl'de hava sıcaklıklarının 37 derecenin üstünde hissedilmesiyle birlikte Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, vatandaşları uyardı. Sıcaklığın çok yoğun olduğu öğlen saatlerinde güneşten korunmak gerektiğini belirten Gengörü, sıvı kaybına çok dikkat edilmesi ve bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'de bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunarak, hava sıcaklıklarının 37 derecenin üzerinde olacağını bildirdi. Meteorolojinin uyarısının ardından bir uyarı da Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü'den geldi. Kent genelinde sıcaklıklarının 35 ila 40 dereceleri bulduğunu belirten Gengörü, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bingöl'de son haftalarda sıcaklığın bayağı arttığını aktaran Gengörü, "35-40 dereceleri bulmakta. Tabi özellikle 38 dereceyi geçince bazı hastalıklar daha korunaksız hale gelmekte. Özellikle kalp, hipertansiyon hastaları ve kalp ilacı kullanan kişilerin daha fazla dikkat etmeleri lazım. Tabi bu sıcaklık çarpması dediğimiz bir olay sadece kalp hastalarını etkilemiyor. Diğer hastaların da buna dikkat etmesi lazım. Normal bireylerin de dikkat etmesi gerek. Baş dönmesi, baş ağrısı, bilinçte bulanıklıkta yapabilir. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Özellikle sıvı kaybına çok dikkat etmemiz bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor” dedi.

“Öğlen saat 12.00 ile 16.00 arası çok sıkıntılı olabilir”

Güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Gengörü, “Tabi sıcaklığın çok yoğun olduğu öğlen saat 12.00 ile 16.00 arası çok sıkıntılı olabilir. Özellikle bu saatlerde dikkatli olmak da fayda var. Eğer çıkmamız gerekiyorsa da korunmamız lazım. Şapka, gözlük, başka koruyucu elbiseler olabilir. İnce ve rahat elbiseler giymekte fayda var. Terin daha rahat atılabildiği elbiseleri giymekte fayda var. Tabi terleme ile de belirgin bir sıvı kaybı olabilir, bu sıvı kaybının da yerine konması lazım. Özellikle 65 yaş üstü hastalar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler ve diğer hastalıkları olan kişilerin daha hassas davranması lazım. Normal bireylerin de tabi tedbirli olması lazım. Güneş dik olduğu, sıcaklığın fazla olduğu saatlere özellikle dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi bol bol sıvı tüketmekte fayda var” şeklinde konuştu.