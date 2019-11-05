Sinemasız ilçede çocuklar 'Gezen Sinema' ile buluştu

Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen 'Gezen Sinema' sayesinde bir çok öğrenci ilk kez sinemayla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' tırı, Bingöl'ün Solhan ilçesine geldi. Öğrencilerden oluşan ilk grup bugün ilk defa sinemaya gitmenin keyfini yaşadı. Öte yandan ilçede 3 gün kalması planlanan sinema tırıyla toplam bin 500 öğrencinin buluşmasının hedeflendiği aktarıldı.İlçede bulunan Kültür Merkezi bahçesinde kurulun Gezici Sinemayı İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Kültür ve Turizm Müdür Kasım Barma, Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz'da ziyaret etti.

Gezen Sinema Tırını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Bugün burada bin 500 öğrencimizin sinema ile buluşturan gezen sinema tırının önündeyiz. Solhan ilçemizde bin 500 yavrumuz sinema ile buluşacak. Çocuklarımıza 9.00 ile 17.00 saatleri arasında yarım saat süre ile Rafadan Tayfa'yı izletecekler. Akşam saatlerinde de yatılı öğrencilerimiz sinema ile buluşacaklar. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında yapılan protokol sonucu Sanat İçin Yola Çık Derneği tarafından finanse edilen gezen sinema etkinliği. Burada dezavantajlı bölgelerde dezavantajlı yavrularımızı, hiç sinemaya gitmemiş yavrularımızı sinemayla buluşturmak" dedi.

Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi Müdürü Ferzende Açan, "Sinemanın olmadığı ilçemize Kültür Bakanlığı sinema getirdi. Belki ilk kez sinemaya giden öğrencilerimiz oldu. Sıkılarak geldiler teşekkür ederek gittiler. Çok güzel bir etkinlik oldu. Vesile olanlara teşekkür ediyorum. Pansiyon ortamında hep aynı hayatı tekrar eden öğrencilerimiz için çok farklı ve renkli bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu belirten öğrencilerden Hasan Çıtak, stres atma şansı yakaladıklarını aktarırken, Ferdi Bayır ise, daha önce böyle bir film izlemediğini belirterek teşekkür etti.