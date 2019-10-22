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Soğuk hava etkisini gösterdi, Karlıova'da sobalar kuruldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yağmur yağışının aralıklarla etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklığı da düşünce sobalar kurularak yakılmaya başlandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yağmur yağışının aralıklarla etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklığı da düşünce sobalar kurularak yakılmaya başlandı.


Meteorolojinin yağış uyarısının ardından bölgede etkili olan yağmur ve soğuk hava nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iş yerleri ile evlerde sobalarda kurulmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde açık olan iş yerlerinde sobalar şimdiden yakılmaya başlandı.Geçtiğimiz kış mevsiminde aylarca kar altında kalan ilçede, bu kışın da çetin geçmesi ihtimaline karşı vatandaşlar hazırlıklarını tamamladı.


Karlıova'nın her yıl soğukla erken tanıştığını belirten kahve işletmecisi Ali Bulki, “ Yağmurların başlamasıyla havalar iyiden iyiye soğudu. Evlerimizde ve iş yerlerimizde sobalar kurduk. Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar sobalar yanar” dedi.

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